Karabük Eflani'de dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Abakolu köyünde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, çevreyi beyaza bürüdü ve bazı tarım alanlarının zarar görmesine yol açtı. Dolu anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan dolu yağışı, çevreyi kısa sürede beyaza bürürken tarım alanlarında da zarara yol açtı.
Abakolu köyünde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı, bir süre etkisini sürdürdü. Dolu nedeniyle tarım arazileri beyaza bürünürken bazı alanların zarar gördüğü öğrenildi. Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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