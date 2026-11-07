Karabük Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı

Karabük Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde gece yarısı boyunca etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı üst günü birliklerde 30 santimetreye yaklaştı. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında seyrederken kar yağışı sürüyor.
Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye yaklaştı.
Kent merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde gece yarısı boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
Yağışın ardından kayak merkezinde kar kalınlığı alt günü birliklerde 10, üst günü birliklerde 30 santimetreye yaklaştı.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği bölgede kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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