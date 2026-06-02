Karabük\'te Gri Balıkçıl Görüntülendi

Karabük'te Soğanlı Çayı kıyısında bulunan gri balıkçıl, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinden geçen Soğanlı Çayı'nda görülen gri balıkçıl, uzun süre su kenarında hareketsiz şekilde bekledi. Doğal yaşam alanında avlanmak için fırsat kolladığı değerlendirilen kuş, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gri balıkçılın çay içerisinde sabit şekilde beklediği ve zaman zaman çevresini kontrol ettiği görüldü. - KARABÜK