Yerleşim alanlarında görülen yılanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Karabük'te ısınan havayla beraber yerleşim alanlarında görülen yılanlar, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde yılan gören vatandaşlar, durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yılanı yakalayarak yerleşim alanından uzaklaştırdı. Yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Öte yandan Karabük merkez 100. Yıl Mahallesi 1006 Nolu Cadde'deki bir apartmanın bahçesine giren yılan da vatandaşlarca fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı güvenli şekilde yakalayarak doğal ortamına saldı. - KARABÜK