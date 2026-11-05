Karabük'ün hidrojen potansiyelinin ilk 10'da olduğu KBÜ konferansında anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'ün hidrojen potansiyelinin ilk 10'da olduğu KBÜ konferansında anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük\'ün hidrojen potansiyelinin ilk 10\'da olduğu KBÜ konferansında anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Karabük Üniversitesinde gerçekleştirilen konferansta, kentin sanayisinin hidrojen enerjisine geçiş stratejisi ile ağır sanayide yeşil dönüşüm masaya yatırıldı. Prof. Dr. İbrahim Dinçer, hidrojen üretim potansiyeli en yüksek 10 şehir arasında Karabük'ün de yer aldığını söyledi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen konferansta, Karabük sanayisinin hidrojen enerjisine geçiş stratejisi ve ağır sanayide yeşil dönüşüm konusu ele alındı.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen konferansta, ağır sanayide karbon salımının azaltılması, yeşil hidrojen kullanımı ve demir-çelik sektörünün dönüşüm süreci değerlendirildi.

KBÜ Kürsü etkinlikleri kapsamında Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Karabük Sanayisi İçin Hidrojen Enerjisine Geçiş Stratejisi" başlıklı konferansta, demir-çelik başta olmak üzere ağır sanayide karbon ayak izinin azaltılması ve temiz enerji kaynaklarının kullanımı değerlendirildi.

Programın açılışında konuşan KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, enerjinin sanayinin temel girdilerinden biri olduğunu ve üretim maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirtti.

Geçmişte enerji maliyeti ve kaynağının ön planda tutulduğunu aktaran Sun, günümüzde çevrenin korunmasının da önemli hale geldiğini, yeşil dönüşüm sürecinde hidrojen enerjisinin öne çıktığını ifade etti.

Konferans, Ontario Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile Hydrogenix Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Arslan'ın sunumlarıyla devam etti. Dinçer, küresel enerji dönüşümünde hidrojenin öneminin arttığını belirterek, hidrojen üretiminde çevresel kazanım sağlanabilmesi için üretim kaynaklarının ve karbon salımının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Yeşil hidrojen üretiminde kilogram başına karbondioksit salımının 2 kilogramın altında olması gerektiğini kaydeden Dinçer, Türkiye'nin 81 ilindeki yenilenebilir enerji, biyokütle ve atık potansiyelini değerlendirdikleri "hidrojen çiftliği konsepti" çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Dinçer, Karabük'ün hidrojen üretim potansiyeli en yüksek 10 şehir arasında yer aldığını bildirdi. Hidrojen enerjisine geçiş için 8 basamaklı stratejik çerçeve sunan Dinçer, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde üniversitelere önemli görevler düştüğünü, bilimsel araştırmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüşmesi için güçlü altyapı ve sürdürülebilir finansman gerektiğini dile getirdi.

Programa, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan, akademik ve idari personel, sanayi sektörü temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
EkonomiKarabükEğitimÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı Hücre evinden cephanelik çıktı Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 12:30:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Karabük'ün hidrojen potansiyelinin ilk 10'da olduğu KBÜ konferansında anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android