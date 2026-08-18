Akyazı trafiğini rahatlatacak projede ikinci etap bitti - Son Dakika
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Akyazı trafiğini rahatlatacak projede ikinci etap bitti

Akyazı trafiğini rahatlatacak projede ikinci etap bitti
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Sakarya Akyazı'da Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi'nin ikinci etabında asfalt ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Bilal Soykan, güzergahın altyapı çalışmalarında alternatif hat olarak kullanılacağını söyledi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yürütülen Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi'nin ikinci etabında asfalt ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen dere ıslahı ve taş duvar yapımının ardından Akyazı Belediyesi bünyesinde başlatılan projenin birinci etabı 2025 yılında tamamlanmıştı. İkinci etap bünyesinde gerçekleştirilen kazı, dolgu ve altyapı işlemlerinin ardından cadde üzerindeki asfaltlama ve şerit çizgisi uygulamaları bitirildi. Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, çalışmanın ilçe içi ulaşımda alternatif bir güzergah oluşturacağını belirtti. Merkezdeki altyapı yenileme çalışmaları süresince oluşabilecek trafik yoğunluğuna değinen Soykan, Karacasu Deresi güzergahı ile Yahyalı Bağlantı Yolu'nun bu süreçte alternatif hat olarak kullanılacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Akyazı trafiğini rahatlatacak projede ikinci etap bitti - Son Dakika

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