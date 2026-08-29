Karadeniz'de Etkili Yağışlar - Son Dakika
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Karadeniz'de Etkili Yağışlar

Karadeniz\'de Etkili Yağışlar
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Meteoroloji, Amasya'da metrekareye 72,5 kg yağış kaydedildiğini açıkladı. Dikkatli olunmalı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde 29 Ağustos saat 15.30'a kadar kaydedilen en yüksek yağış miktarları belli oldu. Amasya Borabay orman sahasında metrekareye 72,5 kilogram yağış düştü.

Karadeniz Bölgesi'nde gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde yüksek miktarda yağış kaydedildi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, bağlı illerde ölçülen en yüksek yağış miktarlarını açıkladı. Meteoroloji verilerine göre en yüksek yağış, Amasya'nın Taşova ilçesindeki Borabay orman sahasında 72,5 kilogram/metrekare olarak ölçüldü. Amasya'yı Tokat ve Samsun takip etti. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay'da 60,9 kilogram/metrekare, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Çakmak Barajı'nda ise 56,5 kilogram/metrekare yağış kaydedildi.

Bölgede illere göre ölçülen en yüksek yağış miktarları Amasya-Taşova/Borabay Orman Sahası'nda 72,5, Tokat-Almus/Akarçay'da 60,9, Samsun-Çarşamba/Çakmak Barajı'nda 56,5, Çorum-Boğazkale'de 52,4, Ordu merkezde 43,0, Sinop-Dikmen/Küçüklük köyünde 22,2 kilogram/metrekare olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji verilerinde özellikle Amasya, Tokat ve Samsun'daki bazı istasyonlarda yağış miktarlarının kısa sürede yüksek seviyelere ulaştığı görüldü. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, vatandaşların sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Karadeniz'de Etkili Yağışlar - Son Dakika

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