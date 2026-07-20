Karadeniz\'de Hafta Sonu Yağış Bekleniyor

Türkiye'nin özellikle doğu ve batı Karadeniz olmak üzere tamamında hafta sonu yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, Türkiye genelinde hafta sonu yağış beklendiğini ve sıcaklıkların cumartesi pazar günlerinde düşeceğini ifade etti. Meteoroloji Uzmanı Yıldırım, özellikle doğu ve batı Karadeniz Bölgesi'nde yağış beklendiğini kaydederek sonraki günlerde sıcaklıkların eski haline döneceğini söyledi. Ayrıca Yıldırım, sıcaklığın en yüksek olduğu 12.00-16.00 saatleri arasında çocukların, yaşlıların ve kronik hastalığı bulunanların dışarı çıkmamasını tavsiye etti.

"Sıcaklıkların hafta sonu itibariyle 24 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz"

Meteoroloji Uzmanı Serdar Yıldırım, yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre yaşanacak sıcaklık değişimlerine değinerek, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe günü itibariyle kuzey batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz. Hafta sonu cumartesi günü yurdun büyük bir bölümünde özellikle Kuzey ve Batı kesimlerde 8-10 dereceye varan sıcaklıklarda azalmalar meydana gelecek. Pazar günü itibariyle batı kesimlerinden başlayarak tekrar mevsim normallerinin üstüne çıkmasını bekliyoruz. Şu an iç ve batı kesimlerde, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde. Antalya'da özellikle yarın, salı ve çarşamba günü 40-41 derecelere varan sıcaklıklar bekliyoruz. İstanbul'da 32-34 derece, İzmir'de 36-38 derece, Başkent Ankara'da 34 derece gibi sıcaklıklar hafta sonu itibariyle 24 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Perşembe günü itibariyle bize serin ve yağışlı havanın gelmesini bekliyoruz"

Sıcaklığın bu seviyelerde devam etmesini beklediklerini aktaran Yıldırım, "Yaz dönemi olduğu için illaki 40 derecelere varan sıcaklıklar olacaktır önümüzdeki günlerde. Şu an için Balkanlar üzerinde sıcak ve yağışlı bir hava var. Perşembe günü itibariyle bize serin ve yağışlı havanın gelmesini bekliyoruz. Şu an sıcaklık beklentimiz yüksek seviyelerde değil" dedi.

Yurt geneli yağışlar

Salı günü itibariyle yurdun kuzey doğu kesimlerinde yağışlar beklendiğini söyleyen Yıldırım, "Orta ve doğu Karadeniz'in yüksek kesimleriyle Ardahan ve Kars çevrelerinde yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı iklimde olması bekleniliyor. Çarşamba günü de aynı şekilde yurdun kuzey doğusu ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağış bekleniyor. Özellikle Edirne ve Kırklareli'nde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Perşembe günü itibariyle yurdun kuzey batısı, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar bekliyoruz. Yağışlar da kısa süreli yerel kuvvetli olabilir. Güncel meteorolojik tahminleri 'mgm.gov.tr'den takip edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yıldırım, 35 derecenin üstünde olan il ve ilçelerde yaşayan vatandaşların en yüksek sıcaklığın olduğu 12.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkmaması, özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine dikkati çekti.

"Serinleriz hafta sonu yağmur gelince"

Kafasına buzlu su koyarak serinlemeye çalışan bir kişi ise, "Keşke bir tatile gitsek. Bunalıyoruz. Mahvoluyoruz. Su döküyoruz, buzlu su. Kafamıza koyuyoruz. Serinleriz hafta sonu yağmur gelince. Serinlik devam etsin" açıklamasında bulundu.

"Sıcak hava size kalsın"

Ailesiyle sıcak havalardan korunmak için dondurma yiyen Cezmi Çevik ise, "Biz bu gece burayı terk edeceğiz. Ankara'nın yabancısıyız. Sıcak hava size kalsın. Ekinler yağış ister, yağsın. Ankara'nın havası kuru, biz İstanbul'dan geldik bu havada duramıyoruz sıcaktan. Hava burada 40 dereceydi arabaya bindiğimizde. Çok terlemiyoruz ama kendimizi yorgun hissediyoruz. Bu sabaha karşı burayı terk edeceğiz, Eskişehir'e gideceğiz. Eskişehir serindir inşallah. Burası güzel bir yer, dondurma da buraların klasik yiyecekleri, alıyoruz yedik" şeklinde konuştu.

"Geçen sene böyle 2-3 gün çok büyük bir sıcak gelmişti tekrar ondan gelmesin"

Çukurova'ya döneceğini dile getiren Ece Fırat ise, "Biz ne yapalım Ankaralılar? Burası çok serin. Adana'da da yağmur yağacaksa çok güzel. Ama yağmur genelde çok daha sıcak olacağına işaret ediyor. Onun için korktum yani. Geçen sene böyle 2-3 gün çok büyük bir sıcak gelmişti tekrar ondan gelmesin. Bol bol buzlu kahve içiyorum, arada bir üstüme su püskürtüyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA