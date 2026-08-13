Karakoçan'da Dağ Keçileri Görüntülendi - Son Dakika
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Karakoçan'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Karakoçan\'da Dağ Keçileri Görüntülendi
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Elazığ'da nesli tükenme tehdidi altındaki dağ keçileri, Peri Çayı kenarındaki kayalıklarda görüntülendi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan Peri Çayı kenarında dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Elazığ, zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Karakoçan ilçesinde bulunan Peri Çayı kenarında sürü halinde görüntülendi. Kayalıklarda gezinen keçiler ardından su kenarında otladı.

Ortaya çıkan manzara, Karakoçan'ın zengin yaban hayatını ve doğal yaşam alanlarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Karakoçan'da Dağ Keçileri Görüntülendi - Son Dakika

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