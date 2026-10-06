Karapınar\'da yaralı bulunan yılan kartalı tedavi için yetkililere teslim edildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde arazide yaralı ve uçamayacak halde bulunan yılan kartalına, vatandaş sahip çıktı. Arazide kartalı fark eden vatandaş, yaralı kuşu güvenli bir şekilde alarak yetkililere teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Belediyesinde işçi olan Yasin Kalkan araçla boş arazide seyir halindeyken yerde bulunan ve uçamayan bir kuş fark etti. Aracını durdurarak kuşun yanına giden Kalkan, bir süre hayvanı gözlemledi. Yılan kartalının yaralı olduğunu ve uçamadığını fark eden Kalkan, hayvanı dikkatli bir şekilde yakalayarak aracına aldı. Kartalı Karapınar'a getiren Kalkan, yaralı hayvanı bir süre evinde muhafaza ederek besledi. Yasin Kalkan, "Boş arazide giderken kartalın yerde kaldığını ve uçamadığını gördüm. Hemen yanına vardım. Pençeleriyle yakalanmamak için direndi. Onu aracıma alıp Karapınar'a getirdim. Orada başka hayvanlara yem olmasına gönlüm razı olmadı. Kuşun kanadında yaralar vardı. Büyük ihtimalle elektrik tellerine çarpmış. Kuşumuzun gerekli tedavisinin yapılması için yetkililere teslim ettim" dedi.

Yaralı kartal, tedavi edilmek üzere Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Yapılan incelemede kuşun yılan kartalı olduğu belirlendi. Yaralı yılan kartalının tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.