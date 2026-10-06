Karapınar'da yaralı bulunan yılan kartalı tedavi için yetkililere teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karapınar'da yaralı bulunan yılan kartalı tedavi için yetkililere teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karapınar\'da yaralı bulunan yılan kartalı tedavi için yetkililere teslim edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Karapınar'da arazide yaralı ve uçamayan yılan kartalı bulan vatandaş, kuşu yakalayıp Karapınar'a getirdi. Evinde bir süre beslediği kartalı tedavi için Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim eden vatandaşın bulduğu kuş, tedavi sonrası doğaya bırakılacak.

Konya'nın Karapınar ilçesinde arazide yaralı ve uçamayacak halde bulunan yılan kartalına, vatandaş sahip çıktı. Arazide kartalı fark eden vatandaş, yaralı kuşu güvenli bir şekilde alarak yetkililere teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Belediyesinde işçi olan Yasin Kalkan araçla boş arazide seyir halindeyken yerde bulunan ve uçamayan bir kuş fark etti. Aracını durdurarak kuşun yanına giden Kalkan, bir süre hayvanı gözlemledi. Yılan kartalının yaralı olduğunu ve uçamadığını fark eden Kalkan, hayvanı dikkatli bir şekilde yakalayarak aracına aldı. Kartalı Karapınar'a getiren Kalkan, yaralı hayvanı bir süre evinde muhafaza ederek besledi. Yasin Kalkan, "Boş arazide giderken kartalın yerde kaldığını ve uçamadığını gördüm. Hemen yanına vardım. Pençeleriyle yakalanmamak için direndi. Onu aracıma alıp Karapınar'a getirdim. Orada başka hayvanlara yem olmasına gönlüm razı olmadı. Kuşun kanadında yaralar vardı. Büyük ihtimalle elektrik tellerine çarpmış. Kuşumuzun gerekli tedavisinin yapılması için yetkililere teslim ettim" dedi.

Yaralı kartal, tedavi edilmek üzere Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Yapılan incelemede kuşun yılan kartalı olduğu belirlendi. Yaralı yılan kartalının tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli ParklarHayvan HaklarıKarapınarEreğliGüncelYaşamÇevreKonyaDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
13:02
“Yıkamacılar“a büyük operasyon 102 kişi gözaltında
"Yıkamacılar"a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında
13:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:19:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Karapınar'da yaralı bulunan yılan kartalı tedavi için yetkililere teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei