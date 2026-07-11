Karatay'da ulaşım ağı büyüyor - Son Dakika
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Karatay'da ulaşım ağı büyüyor

Karatay\'da ulaşım ağı büyüyor
11.07.2026 12:18  Güncelleme: 12:20
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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde Adana Çevre Yolu'ndaki yan servis yolu ve Hasan Hüseyin Varol Caddesi'nin devamında yürütülen çalışmalarla şehir içi ulaşım ağı güçlendiriliyor. Projelerin bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde ulaşımı güçlendirecek iki önemli proje eş zamanlı ilerliyor. Adana Çevre Yolu'ndaki yan servis yolu ile Hasan Hüseyin Varol Caddesi'nin devamında yürütülen çalışmalar, şehre yeni ulaşım alternatifleri kazandırarak trafik yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Karatay Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Adana Çevre Yolu ile Antalya Çevre Yolu arasında yapımı devam eden yaklaşık 6 kilometrelik yan servis yolu çalışmaları ile Hasan Hüseyin Varol Caddesi'nin devamında yürütülen yeni ulaşım bağlantısı çalışmaları, şehir içi ulaşım ağını güçlendirecek. Şehir Hastanesi'nden Karaman Yolu Kavşağına kadar uzanan yaklaşık 6 kilometrelik güzergahta servis yolları yenilenip genişletilirken, etap etap asfalt serimi ve yeni yol açma çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Adana Çevre Yolu üzerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Hasan Hüseyin Varol Caddesi'nin devamında yürütülen çalışmalarla ise Şehir Hastanesi ile Karaman Yolu arasında alternatif bir ulaşım bağlantısı kurulması planlanıyor.

Servis yolu bu yıl tamamlanacak

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Adana Çevre Yolu'nda devam eden yan servis yolu çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Adana Çevre Yolu'ndaki yan servis yolu çalışmalarının etap etap sürdüğünü belirterek, "Alt yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adana Çevre Yolu ile Antalya Çevre Yolu arasındaki servis yollarımızı yeniliyor, genişletiyoruz. Şehir Hastanesi'nden başlayarak Karaman Yolu Kavşağı'na kadar 6 kilometrelik alanda servis yolu çalışması yürütüyoruz. Bir taraftan etap etap asfaltlama çalışmaları, bir taraftan yol açma çalışmalarıyla inşallah bu yıl içerisinde servis yolumuzu tamamlayacağız. Servis yolumuzun Konyamıza, Karatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Yeni ulaşım güzergahları oluşturuyoruz"

Başkan Kılca, Adana Çevre Yolu'ndaki çalışmaların yanı sıra Karatay'ın farklı noktalarında devam eden ulaşım yatırımlarına da değindi. Hasan Hüseyin Varol Caddesi'nin devamında yürütülen çalışmalarla Şehir Hastanesi ile Karaman Yolu arasında alternatif bir ulaşım bağlantısı oluşturacaklarını belirten Kılca, "Yol çalışmalarımızda tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bir yandan kritik caddelerimizi yeniliyor, diğer yandan alternatif ulaşım hatları oluşturuyoruz. Çevre yolu güzergahında kilometrelerce uzayan yan servis yolu çalışmamız bölgenin trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Hasan Hüseyin Varol Caddemizin devamında çalışmalarımız devam ediyor. Bu yatırımımızla Şehir Hastanesi ile Karaman Yolu'nu alternatif bir güzergah ile yeniden bağlayacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Karatay'da ulaşım ağı büyüyor - Son Dakika

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