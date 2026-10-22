Karayılan, tarımsal suyun verimli kullanımı için MASKİ Genel Müdürü Kılıç ile görüştü - Son Dakika
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Karayılan, tarımsal suyun verimli kullanımı için MASKİ Genel Müdürü Kılıç ile görüştü

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Karayılan, tarımsal suyun verimli kullanımı için MASKİ Genel Müdürü Kılıç ile görüştü
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ve beraberindeki heyet, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç'ı ziyaret etti. Görüşmede su kaynaklarının korunması ve tarımsal üretimde suyun etkin kullanımı ele alınırken, Kılıç ziyaretten dolayı heyete teşekkür etti.

Manisa'da su kaynaklarının korunması ve tarımsal faaliyetlerde suyun etkin kullanılması gündeme geldi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ve beraberindeki heyet, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç'ı ziyaret ederek su kaynaklarının korunması, su ve kanalizasyon hizmetleri ile kamu hizmetlerinin verimliliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli ve Necati Hacı Murtazaoğlu ile birlikte Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, su kaynaklarının korunması ve mevcut suyun etkin ve verimli kullanılması konuları ele alındı. Su ve kanalizasyon hizmetlerinin yanı sıra tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından suyun doğru kullanılmasının önemi üzerinde duruldu.

Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik fikir alışverişinin de yapıldığı ziyarette, su kaynaklarının korunması ve kullanımına ilişkin konular değerlendirildi.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, nazik ziyaretlerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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