Kargalardan Vefa Örneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kargalardan Vefa Örneği

Kargalardan Vefa Örneği
20.05.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da yaralı kargayı koruyan iki karga, doğadaki yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiledi.

Van'ın Edremit ilçesinde yaralı kargayı diğer kargaların koruma altına alıp beslemesi mahalle sakinlerini şaşırttı.

İlçeye bağlı Yeni Cami Mahallesi'nde yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı ve biyolog Vedat Atlı, evinin karşısındaki çalılıklarda uzun süredir üç karganın sürekli aynı noktada beklediğini fark etti. Kargaların hareketlerini inceleyen Atlı, kuşlardan birinin sol kanadının yaralı olduğunu ve uçamadığını, diğer iki karganın ise onu korumak için adeta nöbet tuttuğunu tespit etti.

Yaklaşık bir aydır yaralı karganın başından ayrılmayan diğer iki karganın sergilediği dayanışma, doğadaki yardımlaşmanın en somut örneklerinden birini oluşturdu. Mahalle sakinlerinin de ilgisini çeken kargalar, her sabah kendileri için bırakılan yiyeceklerle beslenirken, yaralı karganın güvenliği diğer kargalar tarafından gün boyunca sağlanmaya devam ediyor.

"Vefa gösterip onu terk etmediklerini fark ettim"

İHA muhabirine konuşan yaban hayatı fotoğrafçısı Vedat Atlı, kuşların bölgede adeta bir koruma kalkanı oluşturduğunu belirtti. Fotoğrafçı Atlı, "Uzun bir süredir oturduğum evin karşısındaki çitlerde sürekli üç karganın durduğunu görüyordum. Birisi yalnız kalıyordu, ikisi de onu belli bir mesafeden izliyordu. Bu durum sürekli devam ediyordu. İlk olarak bir ay önce fark ettim; kargaların geliş ve göç mevsimi olduğu için sıradan bir olay sandım, belki yuva yapmak için yer arıyorlardır diye düşündüm. Sonra yaklaşık 20 gün önce salonda otururken, karganın sol kanadını aşağı doğru indirdiğini fark ettim. Sol kanadı sakat, yani uçamıyor. Çalıların arasına giriyor, koşuyor ama uçup kaçamıyor. Biraz daha dikkatli bakınca, o iki karganın aslında ona gözetmen olduğunu, ailesinden geldiklerini ve vefa gösterip onu terk etmediklerini fark ettim. Bunun üzerine onları beslemeye başladım. Şimdi her sabah evden çıkışta bir poğaça ya da bir parça ekmek koyuyorum. Onlar da çitlerde sesimi duyunca gelip ekmeklerini yiyorlar, karınlarını doyuruyorlar" dedi.

"İlginç bir vefa örneği"

Kuşlar arasındaki sosyolojik ilişkiden çok etkilendiğini dile getiren Atlı, "Doğada, alanda da bu tür durumları görüyorum ama bunu bizzat kapımın önünde yaşamak, şahit olmak bize ilginç hissettirdi. Belli bir alanı kapıp onu korumaları ve tehlikelerden gözetmeleri nedeniyle mutlu oluyoruz. Bunu fark edebiliyorum, bir kedi bile yaklaşsa kesinlikle izin vermiyorlar. Karga tam olarak yardıma muhtaç bir durumda mı, açıkçası bilmiyorum. Yanaşmaya çalıştığınız zaman çalıların arasına kaçıyor, kendini koruyor. Sadece kanadında ya bir yorgunluk ya da bir sakatlık var, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama kendini çok yardıma muhtaçmış gibi hissettirmiyor. Buna rağmen diğerleri sürekli başında bekleyip onu koruyorlar. Bu ilişkileri, bu vefaları ne zamana kadar devam edecek bilmiyorum ama bizi derinden etkiledi. Ben şahsen çok etkilendim" diye konuştu.

"Kuşların ilişkisi ilginç bir seviyede"

Kargaların alan savunmasını üst düzeyde olduğunu ifade eden Atlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte şöyle bir şey fark ediyorsunuz: Önce belli bir alanı kontrol ediyorlar, sakat karga daha sonra oraya iniyor. Etrafında geziyorlar. Bir tehlike geldiği zaman, örneğin bir araba yanaştığında, önce o sağlam kargalar gelip her şey yolunda mı diye kontrol ediyor. Daha sonra diğeri yanaşıyor. Çok ilginç. Bizlerin hayvanların hayatlarına dair, belki dillerini çözme konusundaki bu durumunu gelecek nesiller fark edecek ama aralarındaki ilişki gerçekten ilginç bir seviyede." - VAN

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kargalardan Vefa Örneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:25:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kargalardan Vefa Örneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.