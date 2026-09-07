Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl sincap sarıçam ağacında görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincap doğanın eşsiz güzellikleri arasında objektiflere yansıdı.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 150 metre yükseklikte bulunan Sarıkamış'ta, sarıçam ormanları yaban hayatına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İlçenin ormanlık alanlarında hareket eden bir kızıl sincap, sarıçam ağacının dalında görüntülendi.

Ağacın dalına çıkan kızıl sincap, bir süre bulunduğu noktada hareketsiz kalarak çevresini dikkatle izledi. Zaman zaman başını sağa sola çevirerek etrafındaki sesleri ve hareketleri takip eden sincap, doğanın tadını çıkardı.

Bir süre sonra bulunduğu daldan hareket eden kızıl sincap, sarıçamların arasında ilerleyerek gözlerden kayboldu. Kısa süreli görüntü, Sarıkamış'ın zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.