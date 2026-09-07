Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl sincap sarıçam ağacında görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl sincap sarıçam ağacında görüntülendi

Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl sincap sarıçam ağacında görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yaklaşık 2 bin 150 metre yükseklikteki sarıçam ormanlarında bir kızıl sincap objektiflere yansıdı. Ağaç dalında çevresini izleyen sincap, kısa süre sonra ormanlık alanda gözlerden kayboldu.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincap doğanın eşsiz güzellikleri arasında objektiflere yansıdı.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 150 metre yükseklikte bulunan Sarıkamış'ta, sarıçam ormanları yaban hayatına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İlçenin ormanlık alanlarında hareket eden bir kızıl sincap, sarıçam ağacının dalında görüntülendi.

Ağacın dalına çıkan kızıl sincap, bir süre bulunduğu noktada hareketsiz kalarak çevresini dikkatle izledi. Zaman zaman başını sağa sola çevirerek etrafındaki sesleri ve hareketleri takip eden sincap, doğanın tadını çıkardı.

Bir süre sonra bulunduğu daldan hareket eden kızıl sincap, sarıçamların arasında ilerleyerek gözlerden kayboldu. Kısa süreli görüntü, Sarıkamış'ın zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Sarıkamış, Çevre, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl sincap sarıçam ağacında görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:40
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan’dan 250 milyon TL’lik hamle
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 12:29:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl sincap sarıçam ağacında görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement