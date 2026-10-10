Kars\'ta binlerce yaban ördeği akarsularda besleniyor, kaçak avcı endişesi var

Kars'ta havaların soğumaya başlamasıyla birlikte göçe hazırlanan binlerce yaban ördeği, akarsularda oluşturdukları sürülerle görsel şölen sunuyor. Özellikle yeşilbaş yaban ördeklerinin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde ortaya çıkan manzaralar, doğa belgesellerini aratmıyor. Su yüzeyini kaplayan ördek sürüleri, izleyenlere eşsiz görüntüler sunuyor.

Doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan Kars'ta, sonbaharın etkisini hissettirmesiyle birlikte yaban ördeklerinin hareketliliği arttı. Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla göç hazırlığı yapan binlerce yaban ördeği, akarsulara akın etti.

Özellikle yeşilbaş yaban ördeklerinin oluşturduğu kalabalık sürüler, su üzerinde adeta görsel bir şölen oluşturdu. Akarsu boyunca bir araya gelen ördekler, kimi zaman toplu halde yüzerek ilerledi, kimi zaman da suya dalıp yiyecek aradı. Ortaya çıkan görüntüler, doğanın sunduğu eşsiz manzaraları gözler önüne serdi.

Kars'ta yaban ördeklerinin göç öncesi dinlendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Sonbahardayız tabi ki yaban hayvanlarının da göç zamanı, burada baya fazla yaban ördeği var, yani binlerce yaban ördeği var. Hem burada karınlarını doyuruyorlar, hem de dinlendikten sonra yollarına devam ederek göç ediyorlar" dedi. İnsanların fazla yaklaşmadığında ördeklerinin rahatsız olmadığını belirten vatandaşlar, "Normalde fazla yaklaşmadığın zaman ördekler herhangi bir rahatsız olmazlar. Ama muhtemelen kaçak avcılar bu bölgeye gelip avlanıyorlar. Ondan dolayı da ördekler korkuyor, kaçıyorlar" diye konuştular.

"Binlerce ördek aynı noktada buluştu"

Kars'taki akarsularda bir araya gelen yaban ördeklerinin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Su yüzeyini kaplayan ördek sürüleri, bölgeyi adeta doğal bir yaşam alanına dönüştürdü. Yeşilbaş ördeklerin su üzerindeki hareketleri ve toplu halde ilerleyişleri, doğa tutkunlarının ilgisini çekecek görüntüler ortaya çıkardı. Yaban ördeklerinin akarsulardaki hareketliliği sonbaharın doğal döngüsünü de gözler önüne serdi.

"Göç öncesi beslenme mesaisi"

Göç dönemine hazırlanan yaban ördekleri, akarsularda beslenerek enerji topluyor. Suyun üzerinde gruplar halinde dolaşan ördekler, sık sık dalış yaparak yiyecek arıyor. Beslenmek için aynı bölgede toplanan binlerce ördeğin oluşturduğu görüntüler, yaban hayatının hareketli günlerini yansıtıyor.

"Doğa belgesellerini aratmayan manzara"

Kars'ın doğal yaşam alanlarında ortaya çıkan görüntüler, adeta bir doğa belgeselinden kesitleri andırıyor. Akarsu üzerinde birlikte hareket eden binlerce yaban ördeği, suyun yüzeyini kaplayan görüntüleriyle izleyenleri hayran bırakıyor.

Sonbaharın kendini hissettirdiği Kars'ta yaban hayatının bu hareketliliği, kentin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Göç hazırlığındaki ördeklerin oluşturduğu manzara, doğanın mevsim geçişleriyle birlikte yaşadığı değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.