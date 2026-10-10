Kars'ta binlerce yaban ördeği akarsularda besleniyor, kaçak avcı endişesi var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta binlerce yaban ördeği akarsularda besleniyor, kaçak avcı endişesi var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars\'ta binlerce yaban ördeği akarsularda besleniyor, kaçak avcı endişesi var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta hava sıcaklıkları düşünce göçe hazırlanan binlerce yaban ördeği akarsulara akın etti. Yeşilbaş ördekler su yüzeyini kaplayarak görsel şölen oluşturdu; vatandaşlar muhtemelen kaçak avcılar yüzünden korkup kaçtıklarını söyledi.

Kars'ta havaların soğumaya başlamasıyla birlikte göçe hazırlanan binlerce yaban ördeği, akarsularda oluşturdukları sürülerle görsel şölen sunuyor. Özellikle yeşilbaş yaban ördeklerinin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde ortaya çıkan manzaralar, doğa belgesellerini aratmıyor. Su yüzeyini kaplayan ördek sürüleri, izleyenlere eşsiz görüntüler sunuyor.

Doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan Kars'ta, sonbaharın etkisini hissettirmesiyle birlikte yaban ördeklerinin hareketliliği arttı. Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla göç hazırlığı yapan binlerce yaban ördeği, akarsulara akın etti.

Özellikle yeşilbaş yaban ördeklerinin oluşturduğu kalabalık sürüler, su üzerinde adeta görsel bir şölen oluşturdu. Akarsu boyunca bir araya gelen ördekler, kimi zaman toplu halde yüzerek ilerledi, kimi zaman da suya dalıp yiyecek aradı. Ortaya çıkan görüntüler, doğanın sunduğu eşsiz manzaraları gözler önüne serdi.

Kars'ta yaban ördeklerinin göç öncesi dinlendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Sonbahardayız tabi ki yaban hayvanlarının da göç zamanı, burada baya fazla yaban ördeği var, yani binlerce yaban ördeği var. Hem burada karınlarını doyuruyorlar, hem de dinlendikten sonra yollarına devam ederek göç ediyorlar" dedi. İnsanların fazla yaklaşmadığında ördeklerinin rahatsız olmadığını belirten vatandaşlar, "Normalde fazla yaklaşmadığın zaman ördekler herhangi bir rahatsız olmazlar. Ama muhtemelen kaçak avcılar bu bölgeye gelip avlanıyorlar. Ondan dolayı da ördekler korkuyor, kaçıyorlar" diye konuştular.

"Binlerce ördek aynı noktada buluştu"

Kars'taki akarsularda bir araya gelen yaban ördeklerinin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Su yüzeyini kaplayan ördek sürüleri, bölgeyi adeta doğal bir yaşam alanına dönüştürdü. Yeşilbaş ördeklerin su üzerindeki hareketleri ve toplu halde ilerleyişleri, doğa tutkunlarının ilgisini çekecek görüntüler ortaya çıkardı. Yaban ördeklerinin akarsulardaki hareketliliği sonbaharın doğal döngüsünü de gözler önüne serdi.

"Göç öncesi beslenme mesaisi"

Göç dönemine hazırlanan yaban ördekleri, akarsularda beslenerek enerji topluyor. Suyun üzerinde gruplar halinde dolaşan ördekler, sık sık dalış yaparak yiyecek arıyor. Beslenmek için aynı bölgede toplanan binlerce ördeğin oluşturduğu görüntüler, yaban hayatının hareketli günlerini yansıtıyor.

"Doğa belgesellerini aratmayan manzara"

Kars'ın doğal yaşam alanlarında ortaya çıkan görüntüler, adeta bir doğa belgeselinden kesitleri andırıyor. Akarsu üzerinde birlikte hareket eden binlerce yaban ördeği, suyun yüzeyini kaplayan görüntüleriyle izleyenleri hayran bırakıyor.

Sonbaharın kendini hissettirdiği Kars'ta yaban hayatının bu hareketliliği, kentin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Göç hazırlığındaki ördeklerin oluşturduğu manzara, doğanın mevsim geçişleriyle birlikte yaşadığı değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA
HayvanlarGüncelYaşamÇevreŞölenKarsDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
Özgür Özel, Bakan Göktaş’ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var
Jackie Chan’ı yıllar sonra görenler şaşırdı İşte 72 yaşındaki hali Jackie Chan'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali
Aziz Yıldırım, Real Madrid’in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro Aziz Yıldırım, Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro
Arda Güler’den Montella’ya veda Arda Güler'den Montella'ya veda
Kırmızı kart gören Torreira’yı bekleyen büyük tehlike Kırmızı kart gören Torreira'yı bekleyen büyük tehlike
10:07
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
09:52
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
09:16
45 yaş küçük kadınla evlenecekti Baklava almaya gidince olanlar oldu
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
08:56
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
08:15
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 10:16:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Kars'ta binlerce yaban ördeği akarsularda besleniyor, kaçak avcı endişesi var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei