Kars'ta kar ve tipi, Iğdır'a giden göçerlerin dönüş yolculuğunu zorlaştırdı - Son Dakika
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Kars'ta kar ve tipi, Iğdır'a giden göçerlerin dönüş yolculuğunu zorlaştırdı

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Kars'ta etkili kar yağışı, Ardahan ve çevresindeki yaylalardan Iğdır'a giden göçerleri hazırlıksız yakaladı. Karlı dağlarda tipi ve dondurucu soğukla mücadele eden göçerlerin hayvan sürüleriyle yolculuğu dronla görüntülendi.

Kars'ta etkili olan kar yağışı, hayvanlarıyla birlikte göç yolculuğuna çıkan göçerleri hazırlıksız yakaladı. Küçükbaş hayvan sürüleriyle Iğdır'a gitmek üzere yola çıkan göçerler, karla kaplanan dağlık bölgelerde zorlu doğa şartlarıyla mücadele ediyor. Kar, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen yollarına devam etmeye çalışan göçerlerin beyaz örtü altındaki yolculuğu dron ile görüntülendi.

"Karlı dağları aşmak için zamanla yarışıyorlar"

Sonbaharın son günlerinde havaların aniden soğuması ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, göçerlerin dönüş yolculuğunu güçleştirdi. Yaz aylarını Ardahan ve çevresindeki yaylalarda geçirdikten sonra kış mevsimini geçirmek üzere Iğdır'a doğru hareket eden göçerler, güzergahları üzerindeki karlı dağları aşmaya çalışıyor.

Küçükbaş hayvan sürülerini önlerine katarak ilerleyen göçerler, zaman zaman karla kaplanan yollarda güçlük yaşıyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran soğuk hava, hem göçerleri hem de hayvanları zorluyor.

Havaların açmasını beklediğini ifade eden Murat Çinkılıç, "İnşallah açar yine tabi ki yağar, bir baktın kapattı. Bir baktın açtı hava iki ay sürdü, herkes koyununu malını çıkarır otarır. Zevk alıyorsun, işte hayvanlarla iç içesin otladığı zaman hoşuna gidiyor. Tabi zorlu yönleri oluyor. Soğuk olunca üşüyorsun. Ayağın kayıyor, gezemiyorsun. İnsan ister istemez yoruluyor. Hayvanlarımız için mecburuz" dedi.

"Hayvan sürüleri kar örtüsü altında ilerliyor"

Günlerdir süren yolculukta göçerler, hayvanlarının zarar görmemesi ve güvenli şekilde hedeflerine ulaşabilmesi için büyük çaba sarf ediyor. Karla kaplanan dağlık arazide ilerleyen yüzlerce küçükbaş hayvanın oluşturduğu görüntüler, göçerlerin doğayla mücadelesini gözler önüne seriyor.

Zorlu hava şartlarına rağmen yollarına devam eden göçerler, kar ve tipiye yakalanmadan bir an önce daha ılıman iklime sahip Iğdır'a ulaşmayı hedefliyor.

"Zorlu yolculuk havadan görüntülendi"

Beyaz örtüyle kaplanan dağların arasında ilerleyen göçerler ve küçükbaş hayvan sürüsü, dron ile kaydedildi. Görüntülerde, geniş bir alana yayılan hayvan sürüsünün karla kaplı arazide güçlükle ilerlediği, göçerlerin ise sürüyü bir arada tutmak için yoğun çaba harcadığı görüldü.

Kaynak: İHA
GüncelYaşamÇevreIğdırKarsSon Dakika

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