Kars'ta piknik yapan vatandaşların yanına kadar yaklaşan kızıl tilki, ekmek ve balıkla beslendi. Vatandaşların elleriyle beslediği tilkinin, atılan yiyecekleri kaparak her defasında hızla uzaklaşması renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlardan birinin, "Biz Sarıkamış'ta ayılarla iç içe yaşıyoruz" sözleri ise dikkat çekti.

Kars'ta doğayla iç içe vakit geçirmek için piknik yapan vatandaşlar, karşılarında beklenmedik bir misafir buldu. İnsanların bulunduğu alana kadar yaklaşan kızıl tilki, piknikçilerin ilgisini çekti. Tilkinin aç olabileceğini düşünen vatandaşlar, yanlarında bulunan ekmekleri ve balıkları vererek onu beslemeye başladı.

Vatandaşların attığı yiyecekleri almak için temkinli şekilde yaklaşan tilki, her defasında yiyeceği kaparak hızla uzaklaştı. Bir süre sonra yeniden ortaya çıkarak piknikçilerin yanına gelen tilki, aynı hareketleri tekrarladı. Tilkinin yiyeceğini alıp kaçması, vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

"Kış şartlarında yiyecek bulmaları zor"

Tilkiyi elleriyle beslediklerini belirten Vedat Demiral, kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığına dikkat çekerek, "Biraz doyurduk, şu an yiyecek bulmaları biraz zor. Malum kış şartları, elimizden geldiğince ekmek verdik, balık verdik. Karnını doyurduk gitti" dedi.

"Biz Sarıkamış'ta ayılarla iç içe yaşıyoruz"

Sarıkamış'ta yaban hayvanlarıyla karşılaşmanın kendileri için alışıldık bir durum olduğunu ifade eden Sinan Elik ise, "Biz Sarıkamış'ta ayılarla iç içe yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi kızıl tilkiyi de burada elimizle besliyoruz" diye konuştu.

Piknik alanında yaşanan ilginç karşılaşma, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Tilkinin yiyecek almak için insanlara yaklaşması, ekmeği kaptıktan sonra hızla uzaklaşması ve yeniden gelmesi kameralara yansıdı. Doğanın sevimli misafiri, piknikçilere unutulmaz anlar yaşattı.