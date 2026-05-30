Kars'ta Şiddetli Rüzgar Ev Çatılarında Hasara Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Şiddetli Rüzgar Ev Çatılarında Hasara Neden Oldu

Kars\'ta Şiddetli Rüzgar Ev Çatılarında Hasara Neden Oldu
30.05.2026 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar, evlerin çatılarının uçmasına ve maddi hasara yol açtı.

Kars'ta şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını söktü attı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan ve Duraklı köyllerinde etkili olan şiddetli rüzgar, köyde maddi hasara yol açtı. Karahan köyünde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden sökülürken, çatıların üzerinde bulunan güneş enerjisi panelleri de metrelerce uzağa savruldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden kopan çatı parçaları ve güneş panelleri çevredeki arazilere savrulurken, bazı evlerde de maddi zarar meydana geldi.

Rüzgarın kısa sürede çatıları söküp attığın ifade eden Mesut Şimşek, "Eşim ile birlikte kayınvalidemi ziyarete gelmiştim. Şiddetli rüzgardan çatı uçtu. Maddi hasar var" dedi.

Rüzgarın çok şiddetli olduğunu anlatan Deniz Yıldız, "Kuvvetli bir rüzgar geldi. Önce salladı, sonra çatıyı söküp yerinden attı" diye konuştu.

Öte yandan, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarının ardından hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor. Karahan köyünde yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Kars, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta Şiddetli Rüzgar Ev Çatılarında Hasara Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü Siparişlere yetişemiyorlar Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü! Siparişlere yetişemiyorlar
Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Toroslar’dan topluyor, Avrupa’dan bile sipariş yağıyor Gramı 18 TL’ye kadar çıkıyor Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor
Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor
“Çünkü sen Müslümansın“ diyerek saldırdı Tek yumrukla asfaltı öptü "Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

09:13
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
07:59
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
07:37
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek
İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
07:18
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 09:40:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Şiddetli Rüzgar Ev Çatılarında Hasara Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.