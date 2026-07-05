Kars'ta Şiddetli Sağanak ve Sel Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Şiddetli Sağanak ve Sel Uyarısı

05.07.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Akyayla köyünde sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak ve sel uyarısında bulunduğu Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köyde şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu.

Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle köy içerisinden geçen dere ve su kanalları taştı. Cadde ve sokaklar çamurla kaplanırken, sel sularının taşıdığı taş, toprak ve molozlar ulaşımı güçleştirdi. Bazı yollar ise ulaşıma kapandı. Yağışın ardından vatandaşlar, evlerinin avlularına ve bahçelerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Köy yollarında biriken çamur ve taşların temizlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Selden bazı tarım arazileri ile bahçeler de zarar görürken, Meteoroloji bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca vatandaşlardan dere yatakları, taşkın riski bulunan alanlar ve su baskınlarının yaşanabileceği noktalardan uzak durmaları istendi. - KARS

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Kağızman, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Tarım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta Şiddetli Sağanak ve Sel Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı
Pilot maaş bordrosunu paylaştı Kazancı dudak uçuklattı Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

18:14
Eski hakem Ali Palabıyık, Ankaragücü’ne imza attı
Eski hakem Ali Palabıyık, Ankaragücü'ne imza attı
17:51
Salih Özcan Beşiktaş’a transfer oluyor Alacağı maaş bile belli
Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli
17:05
Balıkesir’i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
16:57
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 18:33:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Şiddetli Sağanak ve Sel Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.