Kars'ta Su ve Tarım Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kars'ta Su ve Tarım Yatırımları Devam Ediyor

Kars\'ta Su ve Tarım Yatırımları Devam Ediyor
17.07.2026 09:12
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DSİ, Kars'taki atık su ve Kağızman Barajı projelerini yerinde inceledi; çevresel ve ekonomik katkılar hedefleniyor.

Kars'ta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sürdürülen çevre, tarım ve enerji yatırımları tüm hızıyla devam ederken, DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, beraberindeki teknik heyetle birlikte yapımı süren iki önemli projede incelemelerde bulundu.

DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan'a incelemeler sırasında Bölge Müdür Yardımcısı Sefa Doğrukan, Barajlar ve HES Şube Müdürü Barış Pişkin, Sulama Şube Müdürü Arif Yanık, 241. Şube Müdür Vekili Özgür Bilgir ile teknik personeller eşlik etti.

Heyetin ilk inceleme noktası, DSİ yatırım programında yer alan "Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali" projesi oldu. İnşaat sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bölge Müdürü Serdar Kotan, yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekipten projenin son durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Sahada devam eden imalat süreçleri, iş programı ve planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, projenin belirlenen süre içerisinde tamamlanmasının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, tesisin tamamlanmasıyla birlikte Kars'ta evsel atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önemli ölçüde azaltılacağını belirtti. Böylece hem bölgedeki su kaynaklarının korunması hem de çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Modern arıtma sistemi sayesinde doğal yaşamın korunmasına katkı sağlanırken, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amaçlanıyor.

DSİ heyeti daha sonra Kağızman ilçesi Ortaköy mevkiinde yapımı devam eden Kağızman Barajı inşaat sahasına geçti. Kötek Çayı üzerinde inşa edilen projede yürütülen çalışmalar yerinde incelenirken, yüklenici firma ve teknik ekipten gelinen son aşamaya ilişkin bilgi alındı. Temelden 69 metre yüksekliğinde inşa edilen ve Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) tipinde projelendirilen Kağızman Barajı, tamamlandığında bölgenin tarımsal üretimine büyük katkı sağlayacak.

"30 Bin 790 dekar arazi suya kavuşacak"

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Kağızman ilçesinde bulunan 30 bin 790 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak. Böylece üreticilerin verimliliğinin artırılması, ürün çeşitliliğinin gelişmesi ve bölge ekonomisinin güçlenmesi hedefleniyor. Sulama yatırımı sayesinde suyun daha verimli kullanılması sağlanırken, kuraklık riskinin azaltılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kağızman Barajı yalnızca tarımsal sulamaya değil, ilçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacına da uzun yıllar hizmet edecek. Barajın tamamlanmasıyla birlikte ilçeye yıllık 2,84 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacak. Böylece Kağızman'ın uzun vadeli su ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sunulacak.

Kağızman Barajı bünyesinde kurulacak hidroelektrik santrali sayesinde yenilenebilir enerji üretimi de gerçekleştirilecek. Santralin yıllık 11,32 GWh elektrik üretmesi planlanırken, bu üretimle hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de temiz enerji kaynaklarının kullanımının artırılması hedeflenecek.

Proje sahalarında çalışan ekiplerle de bir araya gelen Bölge Müdürü Serdar Kotan, yatırımların planlanan takvim doğrultusunda ve yüksek kalite standartlarında tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. DSİ'nin Kars genelinde yürüttüğü yatırımların; çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal üretimin artırılması ve yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken, hem Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali hem de Kağızman Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sunacağı ifade edildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars'ta Su ve Tarım Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika

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