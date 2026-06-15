Kars\'ta Tarımsal Üretim Değerlendirildi

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, tarımsal üretimin mevcut durumunu yerinde değerlendirmek amacıyla yürütülen fenolojik gözlem çalışmaları kapsamında ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Kent genelinde farklı bölgelerde gerçekleştirilen incelemelerde ürünlerin gelişim süreçleri yakından takip edilirken, bitkisel üretimdeki mevcut durum değerlendirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli eşliğinde sahada incelemeler yapan İl Müdürü Enver Aydın, ekili alanlardaki ürünlerin fenolojik gelişim evreleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Üretim sezonunun genel seyri, iklim şartlarının ürünler üzerindeki etkileri ve verim beklentilerinin ele alındığı incelemelerde, üreticilerin karşılaşabileceği riskler de değerlendirildi. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Aydın, sahadaki gözlem ve takip faaliyetlerinin üretim planlaması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Fenolojik gözlem çalışmaları sayesinde ürünlerin gelişim dönemleri düzenli olarak kayıt altına alınırken, hastalık ve zararlı riskleri ile iklimsel etkilerin de yakından takip edildiği belirtildi. Elde edilen verilerin hem üreticilere yönelik teknik destek çalışmalarında hem de tarımsal planlamalarda önemli rol oynadığı kaydedildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen fenolojik gözlem çalışmalarının il genelindeki tarım arazilerinde aralıksız devam ettiği, üretim sezonu boyunca ürün gelişimlerinin düzenli olarak izleneceği bildirildi. - KARS