Kartal Kavşağı'nda yılsonu hedefi - Son Dakika
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Kartal Kavşağı'nda yılsonu hedefi

Kartal Kavşağı\'nda yılsonu hedefi
26.06.2026 12:07  Güncelleme: 12:09
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin şehir içi ulaşımda en önemli kavşak noktalarından biri olan Kartal Kavşağı'nda hummalı şekilde süren çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin şehir içi ulaşımda en önemli kavşak noktalarından biri olan Kartal Kavşağı'nda hummalı şekilde süren çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son duruma dair detaylı bilgi alan Başkan Büyükkılıç, "Seyrinde gidiyor. Kazıklarla ilgili çalışmalar yüzde 75'lere gelmiş durumda. Yılsonuna trafiğe açılacağı yönündeki kanaatimizi sürdürüyoruz" dedi.

Kayseri'nin ulaşım altyapısını daha da güçlendirecek Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Kartal Katlı Kavşağı Projesi hızla sürerken, Başkan Büyükkılıç tüm Kayserilileri yakından ilgilendiren ve hizmete girmesi merakla beklenen yatırımda çalışmaları bizzat takip ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçirilen vizyon yatırımın şantiye sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, yüklenici ve müşavir firma yetkilileri eşlik etti.

Kazıklarla ilgili çalışmalar yüzde 75'lere gelmiş durumda

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemelerinin ardından dev projenin son durumuna dair açıklamalarda bulunarak, "Gerek yüklenici firmamız gerek müşavir firmamızla yaptığımız görüşme, değerlendirme ve bizim ekibimizin de işin üzerinde hassasiyetle durduğu boyutuyla seyrinde gidiyor. Kazıklarla ilgili çalışmalar yüzde 75'lere gelmiş durumda. 15 Temmuz itibariyle inşallah kazıklarla ilgili çalışmanın biteceği yönünde bilgi verdiler" dedi.

Vizyon projenin hedefinde sapma yok: 2026 sonuna hizmete hazır

Büyükkılıç, en merak konusu olan detaya da ayrı bir parantez açarak, "Tabi kamuoyunun en çok merak ettiği boyutu proje zamanında bitecek mi? İnşallah daha önce kamuoyuna verilen söz doğrultusunda bir aksama gözükmüyor. Yılsonuna trafiğe açılacağı yönündeki kanaatimizi sürdürüyoruz. Yüklenici firmamızı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Müşavir firmamıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bize takip etmek, dua etmek kalıyor ve şehrimizi en konforlu şekliyle bu hizmetimizle buluşturma yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Almış olduğumuz tedbirlerin takdir edilmesi bizleri sevindiriyor"

Dev projede çalışmalar başlamadan önce trafiğin aksamaması yönünde Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tedbirlerin takdirle karşılandığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Tabi daha önce almış olduğumuz tedbirlerin de kamuoyu tarafından takdir edilmesi, her hangi bir aksaklığın olmaması, alternatif yollarıyla, sıkıntıların zamanında giderilmesiyle hepsi bizleri sevindiriyor. Allah kaza beladan korusun, tamamlanmasını nasip etsin" diye konuştu.

"Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bereketini yaşıyoruz"

Büyükkılıç, projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu projemizin başlangıcında Dünya Bankamızdan temin etmiş olduğumuz kaynakla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza ve çok değerli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza özellikle teşekkür ederken, İlbankımızın sayın genel müdürüne bizlere katkılarına teşekkür ediyorum. Projenin başlangıç kısmında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı ve kıymetli karayolları ekibini de unutmadık. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın elhamdülillah bereketini yaşıyoruz. Mevla'm mahcup etmesin. Şehrimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Başkan Büyükkılıç, şantiye sahasında görev yapan tüm ekibe de çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kartal Kavşağı'nda yılsonu hedefi - Son Dakika

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