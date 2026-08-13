Kartal Yılan Avlarken Drone İle Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartal Yılan Avlarken Drone İle Görüntülendi

Kartal Yılan Avlarken Drone İle Görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'dan Ağrı'ya giden Mesut Aslanboğa, dron ile kartalı yılanla görüntüledi.

Amasya'dan Ağrı'ya gezi için giden bir dron kullanıcısı, kartal ile pençesindeki yılanın gökyüzünde süzüldüğü anları görüntüledi.

Amatör dron kullanıcısı Mesut Aslanboğa, gezi için gittiği Ağrı'da doğa çekimi yaptığı sırada pençesinde yılan taşıyan kartalı görüntüledi. İlk bakışta kartalın yuvasına taşıdığı dal parçası sandığı cismin daha fazla yaklaştığında yılan olduğunu fark eden Aslanboğa, peşlerine yöneldi. Kartal avıyla birlikte bir süre süzüldükten sonra gözden kayboldu.

Etkileyici bir ana tanıklık etmenin kendisini heyecanlandırdığını anlatan Aslanboğa, "Bu tür görüntüleri genelde belgeselciler çekebiliyor. Hobi amaçlı dron uçuşu yapan kişiler için yakalanması zor bir görüntüydü" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Hayvanlar, Amasya, Çevre, Ağrı, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kartal Yılan Avlarken Drone İle Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:42
Osimhen ve Icardi’yi Galatasaray’a getiren isimden bomba transfer
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
09:24
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 11:24:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kartal Yılan Avlarken Drone İle Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.