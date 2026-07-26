Selin yaşandığı Kastamonu’da yaralar sarılıyor - Son Dakika
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Selin yaşandığı Kastamonu’da yaralar sarılıyor

Selin yaşandığı Kastamonu’da yaralar sarılıyor
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli sağanak sonucu meydana gelen selde 150'den fazla ev, iş yeri ve depo su altında kaldı. AFAD, jandarma, Kızılay ve belediye ekipleri bölgede tahliye, temizlik ve yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan selin ardından bölgeye gelen ekipler, vatandaşların yaralarının sarılması için yoğun mesai harcıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu' kodla uyardığı Kastamonu'da, özellikle sahil bölgesinde dünden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak Cide ilçesinde sele sebep oldu. Gece saatlerinde ilçedeki çayın taşması sebebiyle ilçedeki 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Sokaklardaki çok sayıdaki araç da sular altında kaldı. İlçeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Cide Belediyesi, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları ve Türk Kızılay, Cide Belediyesi ve çevre ilçelerin belediye ekipleri, doğalgaz ve elektik dağıtım şirketleri yaraların sarılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından ilk olarak iş yerleri ve evleri basan sel suları pompalar ve vidanjörlerle tahliye edildi. İlçedeki selin izlerini silmek için yoğun çaba harcayan ekipler, yollarda ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri ve jandarma komandolar tarafından evlere su dağıtılırken, Türk Kızılay tarafından da vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek ikramı yapılıyor. Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri debisi yükselen çay ve derelerde çalışmalarını sürdürüyor. Selden etkilenen vatandaşlar ise, ev ve iş yerlerine sel sularının taşıdığı çamurları temizliyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Acil Durum, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Kızılay, Yaşam, Çevre, AFAD, Cide, Son Dakika

Son Dakika Çevre Selin yaşandığı Kastamonu’da yaralar sarılıyor - Son Dakika

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