Yarışta çarpışan iki at telef oldu, jokey son anda atlayarak kurtuldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen yarışta çarpışan iki at telef oldu.

Taşköprü Belediyesince 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesinde dün at yarışları gerçekleştirdi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen jokey ve atlar dereceye girmek için ter döktü. B Grubu İngiliz atlarının koşusu sırasında, yarışan Umarbey isimli at ile ters yönde binicisiz koşan Prenses Wednesday isimli at çarpıştı. Çarpışarak yaralanan iki at telef oldu. Atın jokeyi Ömer Al ise son anda attan atlayarak yaralanmadan kurtuldu.

Yaşanan kaza sebebiyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin ayırdığı kavgada darp edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.