Kastamonu İhsangazi\'de yüksek rakımlara yağan kar Arazya ormanını beyaza bürüdü

Kastamonu İhsangazi'de yüksek rakımlara yağan kar Arazya ormanını beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İhsangazi'de yüksek rakımlı kesimlerde dün gece kısa süreli yağan kar, ağaçların üzerini beyazla kapladı. Arazya köyü mevkiindeki ormanlık alanda sonbahar renkleriyle karın bir arada görülmesiyle oluşan manzara havadan kaydedildi.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar ağaçlar üzerinde oluşturduğu manzarayla mest etti.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün gece saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Ağaçları beyaza bürüyen kar mest eden görüntülere sahne oldu. Sonbahar mevsiminde renk cümbüşünün yaşandığı ormanlık alanda ağaçların beyaza bürünmesiyle ortaya çıkan manzara mest etti. İhsangazi ilçesine bağlı Arazya köyü mevkiinde kış ve sonbaharın bir arada yaşandığı ormanlık alan havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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