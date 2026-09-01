Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı’nda önemli bir aşama daha aşıldı - Son Dakika
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Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı’nda önemli bir aşama daha aşıldı

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı’nda önemli bir aşama daha aşıldı
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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu heyeti, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın 11 ilçe ve 4 bin 400 km2'lik alanında dört günlük saha denetimi yaptı. Denetimler olumlu karşılanırken jeopark, ulusal unvan sürecinde önemli bir aşamayı tamamladı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Heyeti tarafından 25-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha denetiminin ardından, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı ulusal jeopark unvanına bir adım daha yaklaştı.

Kastamonu'nun eşsiz jeolojik mirasını, zengin doğasını ve kültürel birikimini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı Projesi'nde önemli bir aşama geride bırakıldı. Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından 2025 yılının Ekim ayında UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna sunulan ve kabul edilen başvuru dosyasının ardından, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Heyeti 25-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kastamonu'da saha denetimi gerçekleştirdi.

11 ilçede 4 bin 400 kilometrekarelik alan incelendi

11 ilçeyi ve yaklaşık 4 bin 400 kilometrekarelik alanı kapsayan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nda gerçekleştirilen 4 günlük denetimlerde bölgenin jeositleri, müzeleri, tarihi güzergahları ve yöresel değerleri yerinde incelendi. Heyet tarafından Ginolu Koyu ve Kalesi, Abana Hacıveli Kayalıkları ve İz Fosilleri, Bozkurt Sel Afet Alanı, Bozkurt Beldeğirmeni Köyü Çınaraltı Mevkii, İnebolu Türk Ocağı ve İstiklal Yolu Müzesi, İnebolu Kent Müzesi, İnebolu Aşı Boyalı Evleri, İstiklal Yolu, Küre Ersizlerdere Kanyonu, Küre El Sanatları Kooperatifi, Küre Ecevit Hanı, Azdavay Çatak Kanyonu, Pınarbaşı Horma ve Valla Kanyonları ile Pınarbaşı Ilıca Şelalesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda incelemelerde bulunuldu.

Jeoparkın ulusal unvan sürecinde önemli aşama

Saha denetimleri sonucunda bölgenin jeolojik ve kültürel zenginliği, proje kapsamında sağlanan kurumsal iş birliği, yerel sahiplenme ve yürütülen hazırlıklar heyet tarafından son derece olumlu karşılandı. Saha denetiminin tamamlanmasıyla Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın ulusal Jjopark unvanına uzanan sürecindeki en önemli aşamalardan biri daha geride bırakıldı.

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın öncelikle Türkiye'nin tescilli jeoparkları arasındaki yerini alması, ardından UNESCO Küresel Jeoparkı olma hedefine ulaşması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Sürece katkı sunan tüm kurumlara, belediyelere, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı’nda önemli bir aşama daha aşıldı - Son Dakika

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