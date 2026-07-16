Kavak'ta ulaşımı rahatlatacak çalışma başladı - Son Dakika
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Kavak'ta ulaşımı rahatlatacak çalışma başladı

Kavak\'ta ulaşımı rahatlatacak çalışma başladı
16.07.2026 09:55  Güncelleme: 09:56
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kavak ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bin 200 metrelik güzergahta parke taşlarını kaldırarak sıcak asfalt serimi öncesi hazırlıklara başladı. Çalışmalar tamamlandığında caddenin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kavak ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı. Bin 200 metrelik güzergahta parke taşları kaldırılarak sıcak asfalt serme işlemi için hazırlık yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kavak ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bin 200 metrelik güzergahta mevcut parke taşları sökülürken, sıcak asfalt serimi öncesi altyapı hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Yolun yenilenmesiyle birlikte caddenin daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşması hedefleniyor.

Bölge sakinleri ile mahalle muhtarları, yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nin ilçe ulaşımına daha güvenli ve konforlu şekilde hizmet vermesi bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kavak'ta ulaşımı rahatlatacak çalışma başladı - Son Dakika

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