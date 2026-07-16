Kavak\'ta ulaşımı rahatlatacak çalışma başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kavak ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı. Bin 200 metrelik güzergahta parke taşları kaldırılarak sıcak asfalt serme işlemi için hazırlık yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kavak ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bin 200 metrelik güzergahta mevcut parke taşları sökülürken, sıcak asfalt serimi öncesi altyapı hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Yolun yenilenmesiyle birlikte caddenin daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşması hedefleniyor.

Bölge sakinleri ile mahalle muhtarları, yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nin ilçe ulaşımına daha güvenli ve konforlu şekilde hizmet vermesi bekleniyor. - SAMSUN