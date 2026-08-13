Kavakbaşı Fay Zonu\'nda Deprem Araştırmaları

Muş ile Bitlis arasında uzanan Kavakbaşı Fay Zonu, bölgenin deprem potansiyelinin daha iyi anlaşılması amacıyla bilim insanları tarafından detaylı şekilde araştırılıyor.

Bir üniversitenin desteğiyle yürütülen projenin başkanlığını Afet Yönetim Merkezi Müdürü Dr. İskender Dölek yapıyor. Araştırma ekibinde Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Dr. Mustafa Softa, Fırat Üniversitesi'nden Dr. Elif Akgün, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Dr. Sinan Koşaroğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Dr. Mutlu Seven, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Dr. Serkan Gürgöze ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi doktora öğrencisi Yahya Öztürk yer alıyor. Çalışmada fay zonunun yüzeyde oluşturduğu deformasyonlar, ötelenmiş akarsu sekileri, vadiler ve yamaçlar incelenirken, sahadan elde edilen verilerin jeokronolojik yöntemlerle tarihlendirilmesiyle fayın geçmiş hareketlerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Fayın uzun dönemli tektonik davranışının belirlenmesiyle Muş ve Bitlis'in deprem tehlikesinin daha iyi anlaşılması, yerleşim planlaması ve afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Araştırmadan elde edilecek bilimsel verilerin bölgedeki aktif fayların değerlendirilmesi ve toplumun deprem farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalara da katkı sunması bekleniyor.

Muş ile Bitlis arasında uzanan Kavakbaşı Fay Zonu'nda bölgenin deprem potansiyelinin daha iyi anlaşılması amacıyla kapsamlı bir bilimsel çalışma gerçekleştireceklerini söyleyen Afet Yönetim Merkezi Müdürü Dr. İskender Dölek, "Bugün hemen Muş ilinin güneyinden geçen Kavakbaşı Fayı'nın Kaleköy segmenti üzerinde jeolojik ve jeomorfolojik verilerle birlikte fayın haritalanması adına yürütülen çalışmayı sürdürmüş bulunuyoruz. MAUN'dan sağlanan proje desteğiyle birlikte Türkiye'nin farklı üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden araştırmacıların verdikleri destekle çalışmanın birinci etabını tamamlamak üzereyiz. Bu fay üzerinde gelişen depremler ve bunların sonuçları üzerinde çalışmalarımız sürecek. Bu çalışmalarla özellikle fayın haritalanması ve detaylı hareketlerinin ortaya çıkarılması, Kuvaterner, hatta Holosen içerisindeki hareketlerinin tespit edilmesini umut ediyoruz. Arazi çalışmalarımız da bu yönde gelişiyor. Özellikle fayın arazideki jeolojik ve jeomorfolojik verilerini toplayıp, arazideki izleriyle birlikte değerlendirerek detaylı bir Kavakbaşı Fayı haritası üretmeyi hedefliyoruz. Kavakbaşı Fayı'nın detaylı aktif tektoniğini gösterecek bir harita oluşturmayı ve elde ettiğimiz sonuçları hem bilim dünyasıyla hem de ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla paylaşmayı düşünüyoruz" dedi.