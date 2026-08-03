Kayısı Ağacı Doğal Kovan Oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde bir kayısı ağacının gövdesindeki oyuğa yerleşen binlerce bal arısı, ağacı doğal kovana çevirdi. Arıların hummalı çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Darende ilçesine bağlı Günerli Mahallesi 30 Ağustos Mezrası'nda meydana geldi. Mezrada yaşayan Cuma Özdemir'e ait kayısı bahçesindeki bir ağacın gövdesinde bulunan oyuğa yerleşen bal arıları kısa sürede ağacı doğal kovana dönüştürdü. Binlerce arının aynı anda giriş çıkış yaptığı oyukta arıların bal üretimi için yoğun mesai harcadığı görüldü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, arıların düzenli şekilde ağacın gövdesindeki oyuğa girip çıktığı, petek oluşturmak ve bal yapmak için aralıksız çalıştığı yer aldı.

Bahçe sahibi Cuma Özdemir, kayısı bahçesindeki ağacın bölgeye gelen vatandaşların da ilgisini çektiğini söyledi.