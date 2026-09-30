Kayseri\'de akşam yağmurunun ardından beliren gökkuşağı dronla görüntülendi

Kayseri'de gökyüzünde oluşan gökkuşağı izleyenleri mest etti.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından güneş açınca gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağı kentin her noktasından gözükürken, dron ile havadan çekilen görüntüleri de kendine hayran bıraktı. Bir süre izlenilebilen gökkuşağı, ardından gözden kayboldu.