Kayseri\'de akşam yağmurunun ardından beliren gökkuşağı dronla görüntülendi

Kayseri'de akşam yağmurunun ardından beliren gökkuşağı dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından güneş açınca gökkuşağı oluştu. Kentin her noktasından görülebilen gökkuşağı, dronla havadan çekilen görüntüleriyle de kendine hayran bıraktı ve bir süre izlendikten sonra gözden kayboldu.
Kayseri'de gökyüzünde oluşan gökkuşağı izleyenleri mest etti.
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından güneş açınca gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağı kentin her noktasından gözükürken, dron ile havadan çekilen görüntüleri de kendine hayran bıraktı. Bir süre izlenilebilen gökkuşağı, ardından gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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