Kayseri'de akşam yağmurunun ardından beliren gökkuşağı dronla görüntülendi - Son Dakika
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Kayseri'de akşam yağmurunun ardından beliren gökkuşağı dronla görüntülendi

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Kayseri\'de akşam yağmurunun ardından beliren gökkuşağı dronla görüntülendi
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Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından güneş açınca gökkuşağı oluştu. Kentin her noktasından görülebilen gökkuşağı, dronla havadan çekilen görüntüleriyle de kendine hayran bıraktı ve bir süre izlendikten sonra gözden kayboldu.

Kayseri'de gökyüzünde oluşan gökkuşağı izleyenleri mest etti.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından güneş açınca gökkuşağı ortaya çıktı. Gökkuşağı kentin her noktasından gözükürken, dron ile havadan çekilen görüntüleri de kendine hayran bıraktı. Bir süre izlenilebilen gökkuşağı, ardından gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de akşam yağmurunun ardından beliren gökkuşağı dronla görüntülendi - Son Dakika
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