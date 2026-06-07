Kayseri\'de Şiddetli Yağış Sele Dönüştü

Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan yağış sele dönüşürken, caddeler, bahçeler ve mezarlık sular altında kaldı.

Kayseri genelinde öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Develi ilçesinde de etkili olan ağış yerini sele bıraktı. İlçeye bağlı Ayşepınar Mahallesi'nde sel nedeniyle caddeler, bahçeler ve mezarlık sular altında kaldı.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunulmuştu. - KAYSERİ