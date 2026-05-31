Kayseri\'deki Göz Su Kaynağı Yeniden Akmaya Başladı

31.05.2026 11:29
Yıllar sonra yeniden akan Göz, bölge halkını sevindirdi; doğal güzellikler turizmi canlandırıyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Cingöz mevkiinde bulunan ve yöre halkı tarafından 'Göz' olarak bilinen doğal su kaynağı, yıllar sonra yeniden coşkulu bir şekilde akmaya başladı.

En son 2020 yılında akan ve yaklaşık 6 yıl boyunca su çıkmayan Göz, 2026 yılı içerisinde eskisinden daha güçlü ve ihtişamlı bir şekilde yeniden hayat buldu. Dağların iç kesimlerinden gelen berrak kaynak suyu, doğal güzellikler eşliğinde akarak Zamantı Irmağı'na karışıyor. Doğal su kaynağının yeniden akmaya başlaması, bölge halkı ve doğa tutkunları tarafından büyük sevinçle karşılandı. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Göz mevkii, kısa sürede ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Bölgeye gelen vatandaşlar, hem aileleriyle birlikte piknik yapmanın keyfini çıkarıyor hem de doğanın sunduğu bu eşsiz güzelliği fotoğraflayarak hatıraları ölümsüzleştiriyor. Özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölgede, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler huzurlu anlar yaşıyor. Yıllar sonra yeniden hayat bulan Göz'ün akmaya başlaması, Dadaloğlu Mahallesi ve çevresinde doğal güzelliklerin yeniden canlanmasına katkı sağlarken, bölgenin turizm potansiyeline de önemli katkı sunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
