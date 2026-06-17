Kayseri OSB'de Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri OSB'de Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı

Kayseri OSB\'de Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı
17.06.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri OSB, 2026 yılı asfalt yenileme çalışmalarına başladı ve 6 km yolun asfaltı yenilenecek.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde asfalt yenileme çalışmalarında 2026 sezonu açıldı. Bu yıl için planlanan yaklaşık 6 kilometre yolun asfaltı yenilenerek sanayicilerin hizmetine sunulacak.

Mehmet Yalçın başkanlığındaki Kayseri OSB yönetimi ilk 4 yıllık dönemde 60 kilometrelik yolun asfaltını yenilemişti. 2026-2030 yıllarını kapsayan dönemde de yaklaşık 25 kilometre yolun asfaltının yenilenmesi hedefleniyor.

2026 yılı asfaltlama çalışmasına ilişkin açıklama yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü 2026 yılı yatırım programı kapsamında yapılan ihale sonrası yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandığını belirtti.

Başkan Yalçın, "Bölgemiz sınırları içindeki yollarımızda ilk 4 yıllık hizmet dönemimizde 60 kilometrelik asfalt yenileme çalışmamızı gerçekleştirmiştik. 2026 yılı programımızda ise ilk etapta yaklaşık 6 kilometrelik yolumuzda asfalt yenileme çalışmamızı başlattık. Sanayicilerimize hayırlı olsun" dedi.

Yalçın, "2026 yılı yatırım programı içinde yer alan caddelerimizi kapsayan çalışmada yaklaşık 18 bin ton asfalt kullanılacak. Bu önemli yatırımın maliyetinin yaklaşık 60 milyon TL civarında olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Yalçın, asfalt yenileme çalışması süresince sanayicilerin işlerinin aksamaması için azami gayretin gösterileceğini belirterek, istek ve öneriler için 0352 321 11 00 nolu telefondan yararlanılabileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Yaşam, Çevre, OSB, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kayseri OSB'de Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:00:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri OSB'de Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.