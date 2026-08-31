Pınarbaşı'nda 3,4 Büyüklüğünde Deprem

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Pınarbaşı ilçesinde saat 10.31'de yerin 14,4 kilometre derinliğinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede olumsuz bir durum bildirilmezken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı.