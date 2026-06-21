Keklik ve Sülünler Doğaya Salınacak

Kene ve kahverengi kokarcaya karşı doğal mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılında 51 bin keklik ve sülünü doğal yaşam alanlarına salacak.

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yeni yıl içerisinde gerçekleştirilecek keklik ve sülün salımı ile ilgili açıklama yaptı. Yumaklı; doğayı kendi dengesi içinde koruduklarını, kene ve kahverengi kokarcaya karşı doğal mücadelenin keklik ve sülünlerle sürdürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan Yumaklı, güçlü biyolojik mücadele kapsamında, 2026 yılı içerisinde tam 51 bin keklik ve sülünü ait oldukları doğal yaşam alanlarıyla buluşturulacağını bildirdi. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanında, uzman ekiplerin titiz çalışmalarıyla ekosistemi güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA