Keklik ve Sülünler Doğaya Salınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keklik ve Sülünler Doğaya Salınacak

Keklik ve Sülünler Doğaya Salınacak
21.06.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı, 2026'da 51 bin keklik ve sülünü doğal yaşam alanlarına salacak.

Kene ve kahverengi kokarcaya karşı doğal mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılında 51 bin keklik ve sülünü doğal yaşam alanlarına salacak.

Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yeni yıl içerisinde gerçekleştirilecek keklik ve sülün salımı ile ilgili açıklama yaptı. Yumaklı; doğayı kendi dengesi içinde koruduklarını, kene ve kahverengi kokarcaya karşı doğal mücadelenin keklik ve sülünlerle sürdürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan Yumaklı, güçlü biyolojik mücadele kapsamında, 2026 yılı içerisinde tam 51 bin keklik ve sülünü ait oldukları doğal yaşam alanlarıyla buluşturulacağını bildirdi. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanında, uzman ekiplerin titiz çalışmalarıyla ekosistemi güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık, Sülün, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Keklik ve Sülünler Doğaya Salınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı
Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi

15:28
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
15:01
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
14:27
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
14:22
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 15:41:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Keklik ve Sülünler Doğaya Salınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.