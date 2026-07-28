Kemaliye'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi Başladı - Son Dakika
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Kemaliye'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi Başladı

Kemaliye\'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi Başladı
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Kemaliye'de geleneksel yöntemlerle doğal dut pekmezi yapımına başlandı; zengin minerallerle dolu.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, kendine özgü aroması ve geleneksel üretim yöntemiyle bilinen dut pekmezinin yapımına başlandı.

İlçe merkezi ve köylerde yüzyıllardır sürdürülen yöntemlerle hazırlanan dut pekmezi için hasadı yapılan beyaz dutlar, odun ateşi üzerinde büyük kazanlarda doğal kaynak suyuyla kaynatılıyor.

Kaynama aşamasına gelen dutların şırası çıkarıldıktan sonra güneş gören damlarda tepsilere alınarak yaklaşık bir hafta boyunca olgunlaşmaya bırakılıyor. Üreticiler, kaliteli pekmez elde edilebilmesi için bol güneşli, hafif rüzgarlı ve yağışsız havanın önem taşıdığını belirtiyor.

Kemaliye'de üretilen dut pekmezinin en önemli özelliğinin kurutulmuş beyaz duttan hazırlanması ve uzun süre kaynatılmadan güneşte olgunlaştırılması olduğu ifade ediliyor.

Medine Turgut, pekmezin tamamen doğal yöntemlerle ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretildiğini söyledi.

Üretimin yoğun emek gerektirdiğini belirten Turgut, dutların önce kazanlarda kaynatılarak şırasının elde edildiğini, daha sonra açık ve yayvan kaplarda düşük ısıda koyulaşıncaya kadar kaynatıldığını anlattı.

Kaynama sırasında oluşan köpüklerin sürekli alındığını dile getiren Turgut, şıranın zamanla renginin koyulaştığını ve kendine özgü pekmez kokusunu yaymaya başladığını kaydetti.

Doğal enerji kaynağı olarak bilinen dut pekmezinin; demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olduğu, özellikle kış aylarında geleneksel beslenmenin önemli ürünleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Kemaliye, Erzincan, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemaliye'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi Başladı - Son Dakika

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