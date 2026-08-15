Kemaliye’nin doğal gaz lisans kapsamına alınması onaylandı
EPDK, Enerya Erzincan'ın Kemaliye ilçesini kapsayan doğal gaz dağıtım lisansı genişletme başvurusunu onayladı. İlçede doğal gaz sürecinin önü açıldı.
Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş.'nin, Kemaliye ilçesine doğal gaz dağıtımı yapabilmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı lisans genişletme başvurusu onaylandı.
Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş., Kemaliye Belediyesi'nin talebi üzerine ilçeyi kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtım lisansının genişletilmesi için EPDK'ye başvuruda bulundu.
Başvuru, EPDK'nın 14777-1 sayılı kararıyla onaylandı. Kararla birlikte Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş.'nin doğal gaz dağıtım lisansının kapsamına Kemaliye ilçesi de dahil edildi.
Lisans genişletme kararının ardından Kemaliye'de doğal gaz dağıtımına yönelik sürecin önünün açıldığı bildirildi.
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