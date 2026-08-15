Kemaliye’nin doğal gaz lisans kapsamına alınması onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemaliye’nin doğal gaz lisans kapsamına alınması onaylandı

Kemaliye’nin doğal gaz lisans kapsamına alınması onaylandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EPDK, Enerya Erzincan'ın Kemaliye ilçesini kapsayan doğal gaz dağıtım lisansı genişletme başvurusunu onayladı. İlçede doğal gaz sürecinin önü açıldı.

Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş.'nin, Kemaliye ilçesine doğal gaz dağıtımı yapabilmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı lisans genişletme başvurusu onaylandı.

Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş., Kemaliye Belediyesi'nin talebi üzerine ilçeyi kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtım lisansının genişletilmesi için EPDK'ye başvuruda bulundu.

Başvuru, EPDK'nın 14777-1 sayılı kararıyla onaylandı. Kararla birlikte Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş.'nin doğal gaz dağıtım lisansının kapsamına Kemaliye ilçesi de dahil edildi.

Lisans genişletme kararının ardından Kemaliye'de doğal gaz dağıtımına yönelik sürecin önünün açıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Yerel Haberler, Kemaliye, Erzincan, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemaliye’nin doğal gaz lisans kapsamına alınması onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş

01:56
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
23:45
Maç bitti, olan ona oldu Barış Alper Yılmaz’a hayatının şoku
Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku
23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray’a sahasında büyük şok
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok
23:18
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 05:07:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kemaliye’nin doğal gaz lisans kapsamına alınması onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.