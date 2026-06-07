Kent Park'ta Sevimli Yavru Ördekler - Son Dakika
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Kent Park'ta Sevimli Yavru Ördekler

Kent Park\'ta Sevimli Yavru Ördekler
07.06.2026 09:58
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Manisa Kent Park'ta yavru ördekler, çocukların ilgisini çekerek parka neşe katıyor.

Manisa'da Kent Park içerisindeki yapay derede yüzmeye başlayan yavru ördekler, özellikle çocukların ilgi odağı haline geldi. Annelerinin peşinden ayrılmayan sevimli ördekler, parkta renkli görüntüler oluşturdu.

Manisa'nın en yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan Kent Park, bugünlerde sevimli misafirleri ağırlıyor. Parkın içerisindeki yapay derede yüzmeye başlayan yavru ördekler, vatandaşların ve özellikle çocukların neşe kaynağı oldu.

Yumurtalarından yeni çıkan ve annelerinin peşinden bir an olsun ayrılmayan minik ördekler, havuzda sergiledikleri sevimli hareketlerle parka gelenlerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar yavru ördekleri cep telefonlarıyla görüntülerken, çocuklar ise uzun süre ördekleri izledi.

Kent Park'ın yeşil dokusu ve su ögeleriyle birleşen doğal yaşam görüntüleri kartpostallık manzaralar oluştururken, yavru ördekler parkın adeta yeni maskotu haline geldi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kent Park'ta Sevimli Yavru Ördekler - Son Dakika

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