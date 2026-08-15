Kilis'te Yangın Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Kilis'te Yangın Tatbikatı Yapıldı

Kilis\'te Yangın Tatbikatı Yapıldı
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Kilis İl Jandarma, orman yangınlarına karşı tatbikat yaparak müdahale etkinliğini artırdı.

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman, anız ve örtü yangınlarına karşı tedbirlerini artıran Kilis İl Jandarma Komutanlığı, muhtemel yangınlara müdahale etkinliğini artırmak amacıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Ormanlık alanlar başta olmak üzere mesire yerleri ve tarım arazilerinin yoğun bulunduğu bölgelerde devriye faaliyetlerini artıran jandarma ekipleri, Deliosman köyünde gerçekleştirilen tatbikatta yangına müdahale senaryosunu uyguladı.

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu ve muhtemel orman yangınlarına hızlı müdahale kabiliyeti test edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ormanların korunmasının hem yasal bir zorunluluk hem de gelecek nesillere karşı önemli bir insani görev olduğu vurgulanarak, "Orman bekçi ile değil, sevgi ile korunur" mesajı verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kilis'te Yangın Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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