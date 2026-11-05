Kırıkkale Belediyesi Yaylacık Mahallesi\'nde asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Kırıkkale Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde altyapı ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, altyapıdan üstyapıya kadar sokakların yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların belediyenin kendi ekipleri ve imkanlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar sırasında yaşanan geçici olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlardan özür dilenerek, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür edildi.