Kırıkkale Belediyesi Yaylacık Mahallesi\'nde asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Kırıkkale Belediyesi Yaylacık Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde altyapı ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, çalışmaların kendi ekipleri ve imkanlarıyla yürütüldüğünü belirterek geçici olumsuzluklar için vatandaşlardan özür diledi ve gösterdikleri sabır için teşekkür etti.
Kırıkkale Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde altyapı ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, altyapıdan üstyapıya kadar sokakların yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların belediyenin kendi ekipleri ve imkanlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar sırasında yaşanan geçici olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlardan özür dilenerek, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür edildi.
Kaynak: İHA
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