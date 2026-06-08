Kırklareli'nde Şiddetli Yağış Zarar Verdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Şiddetli Yağış Zarar Verdi

Kırklareli\'nde Şiddetli Yağış Zarar Verdi
08.06.2026 13:20
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Kırklareli'nde etkili olan yağış, tarım arazileri ve evlere zarar verdi, bazı hayvanlar telef oldu.

Kırklareli'nin merkez ilçesine bağlı Ahmetçe ve Karakoç köylerinde etkili olan şiddetli yağış, tarım arazilerinde ve bazı evlerde hasara neden olurken, yıldırım düşmesi sonucu bazı hayvanlar telef oldu.

7 Haziran Pazar günü etkili olan sağanak yağış sonrası Ahmetçe ve Karakoç köylerinde ekili tarım arazileri zarar gördü. Yağış nedeniyle bazı evlerde de maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım nedeniyle bazı hayvanların telef olduğu belirtilirken, üreticiler yaşanan olumsuzluklar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Yaşanan afetin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köylerde incelemelerde bulunarak tarım arazileri ve hayvancılık işletmelerinde meydana gelen zararları tespit ettiği bildirildi.

Yetkililer, afetten etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli raporlamaların yapılacağı öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kırklareli'nde Şiddetli Yağış Zarar Verdi - Son Dakika

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