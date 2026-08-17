Kırşehir'de Orman Yangınları için Denetimler Süreli - Son Dakika
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Kırşehir'de Orman Yangınları için Denetimler Süreli

Kırşehir\'de Orman Yangınları için Denetimler Süreli
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Kırşehir Emniyeti, orman yangınlarını önlemek için denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı ormanlık alanlardaki denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ormanlık alanlarda gerçekleştirilen devriye ve kontroller sırasında çevre dikkatle gözlemlenirken, yangın risklerine karşı gerekli hassasiyet gösteriliyor. Ekipler, bir anlık dikkatsizliğin yıllarca büyüyen ormanların yok olmasına neden olabileceği bilinciyle hareket ederek, orman yangınlarının önlenmesi ve doğal alanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kırşehir'de Orman Yangınları için Denetimler Süreli - Son Dakika

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