Kızılcahamam\'da Ayı Ailesinin Sevimli Anları

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda gece bir restoranın bahçesine gelen ayı ailesinin sevimli halleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Soğuksu Milli Parkı, başta ayı, kurt, tilki, kara akbaba olmak üzere birçok yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Milli park, gündüzleri Ankaralılar tarafından yürüyüş ve piknik alanı olarak yoğun ilgi görüyor. Gece ise yabani hayvanlar restoranların bulunduğu bölgelere kadar iniyor. Parkın ev sahiplerinden ayı ailesinin yavrularının bir restoranın bahçesinde yastıklarla ve salıncakla oynamaları güvenlik kamerasına yansıdı.