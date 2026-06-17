Atık kağıtlar ile sanatsal farkındalık çalışması

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalı atölyede kağıt atıklar estetik ve anlamlı eserlere dönüştürüldü.

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından uygulamalı atölye çalışması gerçekleştirildi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği çalışmada, atık malzemelerin nasıl yeni ve faydalı ürünlere dönüştürülebileceği uygulamalı olarak anlatıldı. Atık kağıtlardan ortaya çıkan özgün eserler, geri dönüşümün çevresel faydalarının yanı sıra sanatsal ve toplumsal boyutuna da dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Daire Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesi adına önemli bir farkındalık oluşturdu. Her atığın doğru değerlendirildiğinde yeni bir değere dönüşebileceği mesajının öne çıktığı etkinlikte, çevrenin korunması, kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleri bir kez daha vurgulandı. - ANKARA