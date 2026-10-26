Kocaeli'de 27 Ekim Salı kuvvetli sağanak bekleniyor, Valilik sel uyarısı yaptı

Kocaeli'de yarın ilk saatlerden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtildi.

Yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.