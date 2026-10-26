Kocaeli'de 27 Ekim Salı kuvvetli sağanak bekleniyor, Valilik sel uyarısı yaptı - Son Dakika
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Kocaeli'de 27 Ekim Salı kuvvetli sağanak bekleniyor, Valilik sel uyarısı yaptı

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Kocaeli Valiliği, Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre 27 Ekim Salı ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışın akşam etkisini kaybetmesi beklenirken sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama uyarısı yapıldı.

Kocaeli'de yarın ilk saatlerden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtildi.

Yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: İHA
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