Kocaeli'de gece kuvvetli sağanak başlıyor, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşecek

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre kentte 16 Kasım Pazartesi gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, yağışların 17 Kasım Salı öğle saatlerine kadar süreceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.