Kocaeli Gebze'de kaçak hafriyat döken kişiye 3 milyon 128 bin 439 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de kaçak hafriyat döken kişiye 3 milyon 128 bin 439 lira ceza kesildi

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Kocaeli Gebze\'de kaçak hafriyat döken kişiye 3 milyon 128 bin 439 lira ceza kesildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Gebze'de kaçak hafriyat döktüğü tespit edilen kişiye 3 milyon 128 bin 439 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Uydu, dron ve fotokapanlarla yürütülen denetimlerde kaçak dökümler anlık takip edilerek yasal işlem uygulanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Gebze'de kaçak hafriyat döktüğü tespit edilen kişiye 3 milyon 128 bin 439 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde mevzuata aykırı hafriyat toprağı döktüğü tespit edilen kişiye, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince 3 milyon 128 bin 439 TL idari para cezası uygulandı.

Uydu ve dronlarla 7/24 takip

Kocaeli genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hafriyat ve yıkıntı atıklarına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri ile jandarma ve zabıta personelinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde teknolojinin imkanlarından etkin şekilde yararlanılıyor. Uydu görüntüleri, dronlar, fotokapanlar ve mobil denetim araçları sayesinde kaçak dökümler anlık olarak takip edilerek yasal işlem uygulanıyor.

Yetkililer, kaçak dökümle karşılaşan vatandaşların ekiplere hızlı müdahale imkanı sağlamak amacıyla durumu 153 Çağrı Merkezi'ne bildirebileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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