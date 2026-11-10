Kocaeli Kartepe'de boş araziye kaçak atık döken firmaya 50 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kocaeli Kartepe'de boş araziye kaçak atık döken firmaya 50 bin lira ceza kesildi

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Kocaeli Kartepe'de boş araziye kamyonla kaçak atık döken firma, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek 50 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, izinsiz atık dökülmesine karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boş araziye kamyonla kaçak atık döken firma, kameradan tespit edilip 50 bin lira idari cezaya çarptırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşanan olayda, Köseköy İstasyonu ile Ankara Caddesi ve Salim Dervişoğlu Caddesi arasında kalan boş araziye kamyonla atık döküldüğü ihbarı üzerine Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler bölgede çevre kirliliğine sebep olan kişi ve işletmelerin belirlenmesi amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden boş araziye kamyonla atık döktüğü belirlenen firma tespit edildi. Kamera kayıtları ve saha incelemelerinin ardından firma hakkında yasal işlem başlatılarak 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, boş arazilere ve kamuya açık alanlara izinsiz atık dökülmesine karşı denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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