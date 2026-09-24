Kocaeli Körfez\'de atık dökmek isteyenler güvenlik kamerasını görünce geri topladılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş araziye kamyonetle atık bırakmak isteyen şahıslar, çevredeki bir vatandaşın güvenlik kameralarını göstermesi üzerine bıraktıklarını geri toplayarak bölgeden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi Eriş Sokak'a kamyonetle gelen bazı kişiler, araçtaki hacimli atıkları bölgedeki boş araziye boşaltmak istedi. Bu sırada durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, duruma müdahale etti. Vatandaşın bölgede güvenlik kameralarının bulunduğunu hatırlatması ve kameraları işaret etmesi üzerine şahıslar, araziye indirdikleri atıkları tekrar kamyonete yükleyerek bölgeden uzaklaştı.

Belediyeden "kameralı" sıkı takip

Öte yandan Körfez Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan gelişigüzel atık dökümlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. İlçe genelinde özellikle boş arsalara, yol kenarlarına ve belirlenen alanların dışına döküm yapan kişiler, belediye tarafından çeşitli noktalara kurulan güvenlik kameralarıyla anbean takip ediliyor. Yapılan incelemelerin ardından çevreyi kirlettiği tespit edilen şahıs ve araç sahipleri hakkında ilgili idari işlemler ve cezai yaptırımlar uygulanıyor.